Google Maps comincerà a suggerire percorsi per ridurre il consumo di carburante e l’impatto ambientale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Google ha annunciato di stare lavorando ad alcuni aggiornamenti che permetteranno a Google Maps di suggerire in automatico gli itinerari con il minor impatto ambientale possibile, quando le altre opzioni hanno più o meno gli stessi tempi di percorrenza. Verranno Leggi su ilpost (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha annunciato di stare lavorando ad alcuni aggiornamenti che permetteranno adiin automatico gli itinerari con il minor impattopossibile, quando le altre opzioni hanno più o meno gli stessi tempi di percorrenza. Verranno

Advertising

repubblica : Google Maps, dalla navigazione al chiuso ai percorsi sostenibili: tutte le novità in arrivo - ilpost : Google Maps comincerà a suggerire percorsi per ridurre il consumo di carburante e l’impatto ambientale - eudaimonchia : @SiArw16 io uguale quando mi affido a google maps o qualsiasi altro navigatore ?? - sildibartolomeo : RT @ilpost: Google Maps comincerà a suggerire percorsi per ridurre il consumo di carburante e l’impatto ambientale - mixofchaosnart : RT @ilpost: Google Maps comincerà a suggerire percorsi per ridurre il consumo di carburante e l’impatto ambientale -