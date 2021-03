Elenoire Ferruzzi, le sue condizioni in ospedale sono migliorate: “Un piccolo passo in avanti” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ieri abbiamo tutti temuto il peggio dopo l’ultimo terribile aggiornamento sulle condizioni di salute di Elenoire Ferruzzi. Oggi però si riaccende la speranza, perché poco fa il migliore amico della performer (Angelo Mazzone di Milano Segreta) ha dichiarato che c’è stato un piccolo miglioramento, un passo in avanti – seppur piccolo – verso la guarigione. “Per ora è sempre stabile. La situazione è molto critica e i medici hanno detto può durare anche giorni. Però condivido un aggiornamento, è una notizia di pochi istanti fa ragazzi. Allora, l’infezione ai polmoni c’è ed è ancora molto grave. Da oggi hanno iniziato un ulteriore antibiotico, vediamo come reagisce nelle prossime 24/36 ore anche perché la febbre è ancora alta. In compenso, anche se di poco, è migliorata ... Leggi su biccy (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ieri abbiamo tutti temuto il peggio dopo l’ultimo terribile aggiornamento sulledi salute di. Oggi però si riaccende la speranza, perché poco fa il migliore amico della performer (Angelo Mazzone di Milano Segreta) ha dichiarato che c’è stato unmiglioramento, unin– seppur– verso la guarigione. “Per ora è sempre stabile. La situazione è molto critica e i medici hanno detto può durare anche giorni. Però condivido un aggiornamento, è una notizia di pochi istanti fa ragazzi. Allora, l’infezione ai polmoni c’è ed è ancora molto grave. Da oggi hanno iniziato un ulteriore antibiotico, vediamo come reagisce nelle prossime 24/36 ore anche perché la febbre è ancora alta. In compenso, anche se di poco, è migliorata ...

