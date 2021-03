Detenzione arma, arrestato nel Cilento ex consigliere comunale Ercolano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mario Oliviero, ex consigliere comunale di Ercolano (Napoli), e’ stato arrestato in un albergo del Cilento, nel Salernitano. L’accusa nei suoi confronti e’ di Detenzione abusiva di arma. L’operazione e’ stata effettuata dai militari della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, coordinati dalla Procura della Repubblica vallese, diretta dal procuratore capo Antonio Ricci. Oliviero e’ stato trovato in possesso di una pistola, di alcuni coltelli ed assegni. Sull’attivita’ investigativa vige il massimo riserbo. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mario Oliviero, exdi(Napoli), e’ statoin un albergo del, nel Salernitano. L’accusa nei suoi confronti e’ diabusiva di. L’operazione e’ stata effettuata dai militari della Guardia di Finanza di Vallo della Lucania, coordinati dalla Procura della Repubblica vallese, diretta dal procuratore capo Antonio Ricci. Oliviero e’ stato trovato in possesso di una pistola, di alcuni coltelli ed assegni. Sull’attivita’ investigativa vige il massimo riserbo. Consiglia

