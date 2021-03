Denise Pipitone, siamo vicini ad una svolta? La ragazza russa potrebbe essere lei (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si accende la speranza per Piera Maggio, la mamma siciliana che da 17 anni lotta per ritrovare la sua Denise, scomparsa da Mazara del Vallo quando aveva solo 4 anni. In tutti questi anni sono stati tanti gli avvistamenti che poi si sono rivelati falsi. Fino ad oggi, della piccola poi divenuta donna, non si sa nulla. Ma in queste ore il suo caso è ritornato alla ribalta dopo l'appello di una ragazza russa somigliante proprio a Piera Maggio. Denise Pipitone è viva? L'appello della ragazza russa e la somiglianza a Piera Maggio Una ragazza in Russia ha fatto un appello in tv dicendo di essere stata rapita quando era piccola ed ora cerca la sua madre biologica. Guardando il video che circola in rete, è tantissima la somiglianza con Piera ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si accende la speranza per Piera Maggio, la mamma siciliana che da 17 anni lotta per ritrovare la sua, scomparsa da Mazara del Vallo quando aveva solo 4 anni. In tutti questi anni sono stati tanti gli avvistamenti che poi si sono rivelati falsi. Fino ad oggi, della piccola poi divenuta donna, non si sa nulla. Ma in queste ore il suo caso è ritornato alla ribalta dopo l'appello di unasomigliante proprio a Piera Maggio.è viva? L'appello dellae la somiglianza a Piera Maggio Unain Russia ha fatto un appello in tv dicendo distata rapita quando era piccola ed ora cerca la sua madre biologica. Guardando il video che circola in rete, è tantissima la somiglianza con Piera ...

