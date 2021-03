Denise Pipitone, questa sera a Chi l’ha visto? il caso di Olesya Rostova ma è polemica da parte di Tognazzi: “Cosa non si farebbe per un punto di share in più” (Di mercoledì 31 marzo 2021) È una stoccata non indifferente quella che è arrivata all’alba di questa mattina dal profilo Twitter di Ricky Tognazzi, pilastro del cinema italiano contemporaneo che si sta mettendo in gioco ora con Svegliati amore mio, una miniserie televisiva trasmessa su Canale 5 e diretta dallo stesso Tognazzi in compagnia della moglie, Simona Izzo. Tognazzi sembra aver preso di mira questa mattina Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli che andrà in onda proprio mentre in contemporanea su Canale 5 verrà trasmessa la seconda puntata della serie tv con Sabrina Ferilli. L’insinuazione di Tognazzi diventa virale. Chi l’ha visto? e la puntata di questa sera dedicata a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) È una stoccata non indifferente quella che è arrivata all’alba dimattina dal profilo Twitter di Ricky, pilastro del cinema italiano contemporaneo che si sta mettendo in gioco ora con Svegliati amore mio, una miniserie televisiva trasmessa su Canale 5 e diretta dallo stessoin compagnia della moglie, Simona Izzo.sembra aver preso di miramattina Chi?, il programma di Federica Sciarelli che andrà in onda proprio mentre in contemporanea su Canale 5 verrà trasmessa la seconda puntata della serie tv con Sabrina Ferilli. L’insinuazione didiventa virale. Chi? e la puntata didedicata a ...

StefanoGuerrera : Roba che se Chi l’ha visto sta cavalcando ‘sta storia di Denise Pipitone solo per fare boom di ascolti io giuro far… - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone è viva e in Russia? Una ragazza cerca la madre in tv: 'Sono stata rapita da bambina'… - rtl1025 : ?? Denise Pipitone potrebbe essere viva, trovarsi in Russia e essere alla ricerca dei genitori #DenisePipitone… - lulijac : RT @tizia_stanca: Solo in questa foto si somigliano ?? Denise pipitone #chilhavisto - casarinale58 : RT @TgrSicilia: La #scomparsa di #Denise Pipitone arriva in #Russia, dove una ragazza alla ricerca di sua madre, ha lanciato un appello da… -