Covid | lievissimo calo di ricoveri e nelle terapie intensive | con 23 904 nuovi casi e 467 vittime in più

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Seconda giornata finalmente positiva nell’ambito dell’emergenza sanitaria, nel senso che, realmente ‘qualcosa’ inizia a smuoversi un pochino ma, come vedremo, è ancora troppo poco per iniziare ad essere felici. Comunqueultime 24 ore sono stati effettuati ben 351.221 ‘tamponi misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), che hanno rivelato altri 23.904contagi, per un tasso di positività quindi leggermente inrispetto a ieri: 6,8%. Che si siano stati un pochino meno i contagi, lo spiega il bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile che oggi parla di 562.508 positivi (non tutti ‘malati’), dunque un pochino meno rispetto a ieri. Nel frattempo torna ad essere la Lombardia la regione con maggiori, alla luce dei ‘preoccupanti’ altri 3.943 contagi in più da ieri. Segue il Piemonte ...

