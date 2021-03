Covid Lazio | ‘scenario IV’ | posti letto salgono a 4mila | 450 terapie intensive

(Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – Lo scenario IV della rete ospedaliera nel Lazio, attivata oggi dall’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, comporta un progressivo aumento dei posti letto dedicati ai pazienti Covid fino a 4mila per quelli ordinari e a 450 per la terapia intensiva. Questo significa che ogni struttura ospedaliera entro pochi giorni dovrà ampliare, se non l’ha già fatto, la disponibilità di posti letto.

