Coda alta o coda di cavallo: come fare quest’acconciatura comoda, elegante e di tendenza (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ma un’acconciatura capelli dalle infinite possibilità. La coda alta, infatti, fa tendenza. E le passerelle ne sono testimonianza già da qualche anno. Perché la coda di cavallo alta, bassa o laterale è la pettinatura capelli per eccellenza. Molto versatile, una coda alta può accompagnarvi in palestra o a un matrimonio. Persino in veste di acconciatura da sposa. Il segreto sta nella realizzazione: texturizzare le lunghezze, ad esempio, è il modo più semplice per rendere la coda alta elegante, da cerimonia. Al contrario, uno styling più semplice può rendere la coda altissima e liscia una pettinatura ... Leggi su amica (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ma un’acconciatura capelli dalle infinite possibilità. La, infatti, fa. E le passerelle ne sono testimonianza già da qualche anno. Perché ladi, bassa o laterale è la pettinatura capelli per eccellenza. Molto versatile, unapuò accompagnarvi in palestra o a un matrimonio. Persino in veste di acconciatura da sposa. Il segreto sta nella realizzazione: texturizzare le lunghezze, ad esempio, è il modo più semplice per rendere la, da cerimonia. Al contrario, uno styling più semplice può rendere laaltissima e liscia una pettinatura ...

terrazza91 : @MeNeFrego___ @ilmitico80 @Fabiog861 ...perché qui sei la nr1 tw così come sei non cerchi alibi ne vivi in tensio… - antcoos9 : ragazze fatevi la coda alta che siete più belle - foolxhazza : Sono pazza i know , ma con la coda alta mi sento figa aiutoo - vbrozodrillo : @dbh248 Anche io, ma sono troppo belli lunghi E poi dopo non posso fare la coda alta ?? -

Coda alta o coda di cavallo: come fare quest'acconciatura comoda, elegante e di tendenza Amica

