Ariana Grande, svelata l'enorme cifra incassata a The Voice: "La coach più pagata al mondo" (Di mercoledì 31 marzo 2021) Martedì Ariana Grande ha annunciato che sarà una dei coach della nuova edizione di The Voice USA. La cantante di Thank U Next si unirà a Kelly Clarkson, John Legend e Blake Shelton. Ma quanto ha portato a casa Ariana? Secondo una fonte vicina ad iHeartRadio la NBC avrebbe pagato la Grande circa 25 milioni di dollari. Questo è tra i cachet più alti incassati da tutte le popstar nei talent e il più cospicuo tra quelli di The Voice. "Ariana Grande è la coach più pagata di tutte le edizioni mondiali di The Voice. La popstar ha appena ufficializzato il suo ruolo nello show e le nostre fonti affidabili ci hanno confermato il suo cachet monster.

