Android | attenzione al falso aggiornamento di sistema | cosa si rischia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Un malware minaccia gli smartphone conoperativo. Un virus che scaricato comepermetterebbe agli hacker di prendere il controllo del cellulare e di rubare tutti i dati contenuti al suo interno.aldi: la segnalazione La segnalazione arriva dalla Zimperium zLabs. I ricercatori dell’azienda americana specializzati nello sviluppo di software per la sicurezza degli smartphone, hanno scoperto il malware all’interno di un’app denominata ‘System Update’: un’applicazione che non è presente sul Play Store di Google ma è scaricabile da siti di terze parti. Secondo quanto rivelato dagli addetti ai lavori, il virus agirebbe come software per l’accesso remoto (Rat) e riuscirebbe a ...