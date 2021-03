All’Inter piace Nikola Maksimovic per giugno (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Inter guarda con interesse alla situazione di Nikola Maksimovic col Napoli, il cui rinnovo è sempre più remoto. I nerazzurri, stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, seguono il difensore serbo dal momento che si separeranno da Ranocchia al termine della stagione. piace Maksimovic del Napoli: per ora è stato fatto solamente un sondaggio esplorativo, legato a quello che sarà poi il nuovo piano tecnico ed economico per il futuro, ancora da decidere. Il difensore serbo è corteggiato da diverse squadre della Premier League, ma la sua volontà sarebbe quella di restare in Italia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Inter guarda con interesse alla situazione dicol Napoli, il cui rinnovo è sempre più remoto. I nerazzurri, stando a quanto riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, seguono il difensore serbo dal momento che si separeranno da Ranocchia al termine della stagione.del Napoli: per ora è stato fatto solamente un sondaggio esplorativo, legato a quello che sarà poi il nuovo piano tecnico ed economico per il futuro, ancora da decidere. Il difensore serbo è corteggiato da diverse squadre della Premier League, ma la sua volontà sarebbe quella di restare in Italia. L'articolo ilNapolista.

