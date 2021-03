Adam Brody: «Quando credevo che Leighton Meester fosse come Blair Waldorf» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Adam Brody e Leighton Meester sono l’amore, una tra le coppie più longeve e discrete di Hollywood. E, come si siano conosciuti, il Seth Cohen che fu lo ha raccontato solo poche ore fa, ospite di Anna Faris. Brody e Meester si sono incontrati una prima volta nel 2006. L’attrice pranzava da Canter’s Deli, a Los Angeles, insieme al cast di quella che sarebbe diventata una serie culto, Gossip Girl. «Josh Schwartz ha prodotto entrambi gli show (Gossip Girl e The O.C., ndr) Io ho vissuto da Canter per tutti i miei vent’anni. Me ne stavo andando, quando ha deciso di presentarci», ha cominciato Brody, raccontando di aver ritrovato Leighton Meester solo anni più tardi, quando è stato chiesto loro di girare Scusa, mi piace tuo padre, pellicola del 2011. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 31 marzo 2021) Adam Brody e Leighton Meester sono l’amore, una tra le coppie più longeve e discrete di Hollywood. E, come si siano conosciuti, il Seth Cohen che fu lo ha raccontato solo poche ore fa, ospite di Anna Faris. Brody e Meester si sono incontrati una prima volta nel 2006. L’attrice pranzava da Canter’s Deli, a Los Angeles, insieme al cast di quella che sarebbe diventata una serie culto, Gossip Girl. «Josh Schwartz ha prodotto entrambi gli show (Gossip Girl e The O.C., ndr) Io ho vissuto da Canter per tutti i miei vent’anni. Me ne stavo andando, quando ha deciso di presentarci», ha cominciato Brody, raccontando di aver ritrovato Leighton Meester solo anni più tardi, quando è stato chiesto loro di girare Scusa, mi piace tuo padre, pellicola del 2011.

Advertising

loustvass : RT @greysloanbly: Adam Brody per me è ancora Seth Cohen, ma quale DILF - RegalinoV : Adam Brody parla del suo rapporto con Leighton Meester - greysloanbly : Adam Brody per me è ancora Seth Cohen, ma quale DILF - _helium3_ : Ogni volta la stessa cosa: riguardo la terza stagione di Gilmore Girls, vedo Adam Brody, schiaccio play su The OC c… - AKASoleSurvivor : Rewatch di Gilmore Girls arrivato al punto in cui Lane si frequenta con Adam Brody quindi mi è venuta voglia di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Adam Brody Adam Brody parla del suo rapporto con Leighton Meester USMagazine Adam Brody ha parlato del suo rapporto con la moglie Leighton Meester e le sue parole ci fanno sciogliere il cuore. Il protagonista di ' The O. C .' è stato intervistato da Anna Faris per il suo ...

La serie HBO sui Lakers anni '80 ha messo insieme un cast da paura Jason Segel, Michael Chiklis, Adrien Brody e Sally Field sono alcune delle ultime aggiunte al cast di un progetto imperdibile per i fan Los Angeles Lakers HBO Bo Burnham Adam ...

Adam Brody parla del suo rapporto con Leighton Meester The Gossipers Adam Brody racconta come ha conosciuto Leighton Meester Adam Brody, ospite del podcast Unqualified di Anna Faris, ha raccontato come ha conosciuto Leighton Meester, oggi sua moglie ...

The O.C.: Rachel Bilson e Melinda Clarke condurranno un podcast dedicato alla serie Le star di The O.C. Rachel Bilson e Melinda Clarke, interpreti di Summer Roberts e Julie Cooper, condurranno il podcast Welcome to the OC, Bitches!. Rachel Bilson e Melinda Clarke ritorneranno nel mon ...

USMagazineha parlato del suo rapporto con la moglie Leighton Meester e le sue parole ci fanno sciogliere il cuore. Il protagonista di ' The O. C .' è stato intervistato da Anna Faris per il suo ...Jason Segel, Michael Chiklis, Adriene Sally Field sono alcune delle ultime aggiunte al cast di un progetto imperdibile per i fan Los Angeles Lakers HBO Bo Burnham...Adam Brody, ospite del podcast Unqualified di Anna Faris, ha raccontato come ha conosciuto Leighton Meester, oggi sua moglie ...Le star di The O.C. Rachel Bilson e Melinda Clarke, interpreti di Summer Roberts e Julie Cooper, condurranno il podcast Welcome to the OC, Bitches!. Rachel Bilson e Melinda Clarke ritorneranno nel mon ...