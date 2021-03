A Pasqua regaliamoci un po' di felicità

Leggi su panorama

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Mancano pochi giorni alla, periodo che in Toscana, nell'era pre Covid, coincideva con l'inizio della stagione turistica e i pensieri di tutti erano già impegnati nell'organizzazione della tradizionale scampagnata di Pasquetta. In questi giorni si era intenti a scegliere le uova più buone ed a infornare la schiacciata dida regalare ad amici e parenti. Invece da oltre un anno questa terribile pandemia ci ha travolto ed ha sconvolto le nostre vite, le nostre abitudini, i nostri riti e ci ha costretto a fare i conti con noi stessi e a rivedere i valori veri della vita. La pandemia ci ha travolto a tal punto che noi umani mai avremmo potuto immaginare un simile disastro. Avevamo studiato di altre pandemie come la peste e la spagnola, ma guardandole sempre a distanza quasi fossero episodi di altri tempi che potevano essere solo letti sui libri ...