Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2021 ore 20 | 30

(Di martedì 30 marzo 2021)30 MARZOORE 2020 ft BUONA SERA E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASOPPRESSI DIVERSI TRENI DEL SERVIZI METROPOLITANO DELLA LINEACIVITACASTELLANA VITERBO IN PARTENZA SIA DA FLAMINIO SIA DA MONTEBELLO TUTTI I DETTAGLI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI NOSTRI CANALI SOCIAL. CAMBIAMO ARGOMENTO IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” TORNA NELLA CAPITALE. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLAE AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE. TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL ...