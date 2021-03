Vaccino covid, via libera a chi lavora in una regione diversa dalla propria residenza (Di martedì 30 marzo 2021) Ogni regione dovrà vaccinare non solo la popolazione residente ma anche chi vive in quel territorio per motivi di lavoro. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 30 marzo 2021) Ognidovrà vaccinare non solo la popolazione residente ma anche chi vive in quel territorio per motivi di lavoro. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo. L'articolo .

