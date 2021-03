Uomini e donne, l’incursione di Tina! (Di martedì 30 marzo 2021) Scintille a Uomini e donne oggi 30 marzo . La puntata è stata dedicata a Gemma Galgani e alla sua conoscenza con Domenico. La tensione è salita nel momento in cui Tina ha interrotto la loro cena, accusando la dama di voler solo prendere in giro il cavaliere. Gemma e Domenico a cena insieme Si comincia dall’rvm di Gemma Galgani e riguardante ciò che è accaduto nella puntata di venerdì scorso, dove la dama aveva accettato di proseguire la conoscenza con Domenico. Come sarà andata? I due sono usciti a cena, mentre Tina li ha osservati attraverso un monitor dalla stanza accanto. Domenico noi ti amiamo! #Uominiedonne pic.twitter.com/8SrTs6OQ5c — Witty TV (@WittyTV) March 30, 2021 Secondo Tina, Gemma non è interessata a Domenico B.! Voi che ne pensate? #Uominiedonne ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 30 marzo 2021) Scintille aoggi 30 marzo . La puntata è stata dedicata a Gemma Galgani e alla sua conoscenza con Domenico. La tensione è salita nel momento in cui Tina ha interrotto la loro cena, accusando la dama di voler solo prendere in giro il cavaliere. Gemma e Domenico a cena insieme Si comincia dall’rvm di Gemma Galgani e riguardante ciò che è accaduto nella puntata di venerdì scorso, dove la dama aveva accettato di proseguire la conoscenza con Domenico. Come sarà andata? I due sono usciti a cena, mentre Tina li ha osservati attraverso un monitor dalla stanza accanto. Domenico noi ti amiamo! #pic.twitter.com/8SrTs6OQ5c — Witty TV (@WittyTV) March 30, 2021 Secondo Tina, Gemma non è interessata a Domenico B.! Voi che ne pensate? #...

