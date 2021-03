Tra sms, call center e chiamate dirette: Regioni alla rinfusa nella corsa al siero (Di martedì 30 marzo 2021) Patricia Tagliaferri Ci sono Regioni che corrono di più, dove anche il servizio di prenotazione è ben organizzato, dove basta dare la propria adesione per essere ricontattati Ci sono Regioni che corrono di più, dove anche il servizio di prenotazione è ben organizzato, dove basta dare la propria adesione per essere ricontattati. Altre dove bisogna perdere tempo al telefono per fissare l'appuntamento, altre ancora dove si inserisce on line il proprio codice fiscale ed è fatta o si può ricorrere alla piattaforma nazionale di Poste italiane. Ci sono territori dove sono coinvolti i medici di base, altri dove regna il fai da te. Insomma, il luogo di residenza può cambiare i tempi di accesso al vaccino, a parità di categoria di appartenenza, per quanto il governo punti ad uniformare il piano vaccinale, diverso per ogni ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 30 marzo 2021) Patricia Tagliaferri Ci sonoche corrono di più, dove anche il servizio di prenotazione è ben organizzato, dove basta dare la propria adesione per essere ricontattati Ci sonoche corrono di più, dove anche il servizio di prenotazione è ben organizzato, dove basta dare la propria adesione per essere ricontattati. Altre dove bisogna perdere tempo al telefono per fissare l'appuntamento, altre ancora dove si inserisce on line il proprio codice fiscale ed è fatta o si può ricorrerepiattaforma nazionale di Poste italiane. Ci sono territori dove sono coinvolti i medici di base, altri dove regna il fai da te. Insomma, il luogo di residenza può cambiare i tempi di accesso al vaccino, a parità di categoria di appartenenza, per quanto il governo punti ad uniformare il piano vaccinale, diverso per ogni ...

