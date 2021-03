Roma | taglia le orecchie al suo cane per ‘bellezza’ | maxi multa e condanna a 4 mesi di carcere

(Di martedì 30 marzo 2021) Denunciato dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di, il proprietario di un American Staffordshire è statoto a quattrodi reclusione e al pagamento delle spese processuali per aver fattore leal proprioper motivi “estetici”. La denuncia è partita a seguito di controlli effettuati durante una manifestazione canina nell’ambito dell’operazione Dirty Beauty (Bellezza sporca) condotta dagli agenti dell’Oipa, in prima linea in tutta Italia nel contrastare queste pratiche crudeli e illegali. All’Amstaff erano statiti i padiglioni auricolari. Per poter far ammettere ilalla manifestazione era stato esibito un certificato veterinario che giustificava la mutilazione ...

