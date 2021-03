Roma, auto distrutta in via Benini: «Stanchi dei vandali, servono le telecamere» (Di martedì 30 marzo 2021) Gli atti vandalici, ultimamente, stanno creando caos in tutta la Capitale. La maggior parte dei danni vengono arrecati alle auto, per rubarne dei pezzi o semplicemente per distruggerle. L’ultima segnalazione è arrivata da Corso Francia, dove un’auto è stata letteralmente distrutta. Leggi anche: Roma, ondata di furti d’auto nel Parco delle Sabine: segnalazioni ogni giorno. La rabbia dei residenti E’ Maria Rosaria a denunciare il danno arrecato all’auto che era parcheggiata regolarmente in via Rodolfo Benini. Una smart letteralmente distrutta, alla quale hanno spaccato tettuccio e lunotto anteriore senza però rubare nulla. Il quartiere è stanco di questi atti vandalici, spinti dalla mera necessità di creare scompiglio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Gli attici, ultimamente, stanno creando caos in tutta la Capitale. La maggior parte dei danni vengono arrecati alle, per rubarne dei pezzi o semplicemente per distruggerle. L’ultima segnalazione è arrivata da Corso Francia, dove un’è stata letteralmente. Leggi anche:, ondata di furti d’nel Parco delle Sabine: segnalazioni ogni giorno. La rabbia dei residenti E’ Maria Rosaria a denunciare il danno arrecato all’che era parcheggiata regolarmente in via Rodolfo. Una smart letteralmente, alla quale hanno spaccato tettuccio e lunotto anteriore senza però rubare nulla. Il quartiere è stanco di questi attici, spinti dalla mera necessità di creare scompiglio. ...

