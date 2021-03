Quando riaprono i confini tra le regioni? Regole spostamenti dopo Pasqua (Di martedì 30 marzo 2021) Le vacanze di Pasqua saranno con ogni probabilità amare per gli italiani, a causa della dilagante emergenza Coronavirus, interrottasi soltanto a intermittenza tra il 2020 e il 2021. Nuovo premier, ma stessi rigidi provvedimenti per evitare una propagazione ulteriore del contagio da Covid-19, così da non permettere la creazione di pericolosi focolai in tutta Italia. Il nostro Paese è il settimo nella fantomatica classifica delle nazioni con più contagi in assoluto, con 3.544.957 contagiati totali che non fanno ben sperare, ma, anzi, gridano di predicare calma per le norme future. Attualmente e almeno sino al 6 aprile non sarà possibile attuare spostamenti tra regioni, se non per evidente e reale necessità, motivi di lavoro o salute, come recitato dall’ultimo Dpcm vigente, stabilito mediante la firma di Mario Draghi. La suddetta regola ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Le vacanze disaranno con ogni probabilità amare per gli italiani, a causa della dilagante emergenza Coronavirus, interrottasi soltanto a intermittenza tra il 2020 e il 2021. Nuovo premier, ma stessi rigidi provvedimenti per evitare una propagazione ulteriore del contagio da Covid-19, così da non permettere la creazione di pericolosi focolai in tutta Italia. Il nostro Paese è il settimo nella fantomatica classifica delle nazioni con più contagi in assoluto, con 3.544.957 contagiati totali che non fanno ben sperare, ma, anzi, gridano di predicare calma per le norme future. Attualmente e almeno sino al 6 aprile non sarà possibile attuaretra, se non per evidente e reale necessità, motivi di lavoro o salute, come recitato dall’ultimo Dpcm vigente, stabilito mediante la firma di Mario Draghi. La suddetta regola ...

Advertising

94Chiaretta : @elkunaguero10 Ma pinsoglio è capo della curva-panchina, non puoi mandarlo via fin quando non riaprono gli stadi ?? - hiizamazuke : Sono una persona semplice, trascorro un anno a lamentarmi per la chiusura dell'università e quando finalmente la ri… - Viciupacciu : RT @mementorobot: - papà, quando riaprono le estetiste? - sono la mamma - andlucatello : RT @mementorobot: - papà, quando riaprono le estetiste? - sono la mamma - namsdimple_ : @awakebyksj_ Quando riaprono subitooo -