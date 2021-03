Prossimo turno Serie A 2020/2021 (Di martedì 30 marzo 2021) : date e partite in programma La Serie A 2020/21 si appresta a vivere la 29ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2020/2021, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 29ª Giornata (3 aprile 2021) Sabato 3 aprile Ore 12.30, MILAN-SAMPDORIA (SKY) Ore 15.00, ATALANTA-UDINESE (SKY) Ore 15.00, BENEVENTO-PARMA (SKY) Ore 15.00, CAGLIARI-VERONA (DAZN) Ore 15.00, GENOA-FIORENTINA (DAZN) Ore 15.00, LAZIO-SPEZIA (SKY) Ore 15.00, NAPOLI-CROTONE (SKY) Ore 15.00, SASSUOLO-ROMA (SKY) Ore 18.00, TORINO-JUVENTUS (DAZN) Ore 20.45, BOLOGNA-INTER (SKY) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) : date e partite in programma La/21 si appresta a vivere la 29ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 29ª Giornata (3 aprile) Sabato 3 aprile Ore 12.30, MILAN-SAMPDORIA (SKY) Ore 15.00, ATALANTA-UDINESE (SKY) Ore 15.00, BENEVENTO-PARMA (SKY) Ore 15.00, CAGLIARI-VERONA (DAZN) Ore 15.00, GENOA-FIORENTINA (DAZN) Ore 15.00, LAZIO-SPEZIA (SKY) Ore 15.00, NAPOLI-CROTONE (SKY) Ore 15.00, SASSUOLO-ROMA (SKY) Ore 18.00, TORINO-JUVENTUS (DAZN) Ore 20.45, BOLOGNA-INTER (SKY) Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Prossimo turno Ufficiale verdetto su Buffon accusato di blasfemia Il portiere della Juventus è stato giudicato dalla corte federale, dopo che la Procura aveva presentato ricorso sulla sentenza del Tribunale federale, e dovrà saltare il prossimo turno di Serie A, il ...

Ennesimo rinvio per 'Piazza Pulita', slitta a luglio l'udienza preliminare per altri sette imputati ... di nuovo per gennaio e infine per oggi - , si tornerà a parlare del "caso Legnano" il prossimo 20 ... A Guidi, invece, viene contestato un accordo stretto con Fratus in occasione del turno di ...

Sampdoria Primavera, prossimo turno complicato: il punto Sampdoria News 24 Ferrari: Leclerc ha chiuso il test con le gomme Pirelli da 18 Il pilota monegasco nel pomeriggio ha completato 87 giri con la SF90 'mule car', coprendo una distanza di un GP e mezzo senza problemi, dopo che Sainz in mattinata aveva già percorso 54 tornate con le ...

Serie A, UFFICIALE: ricorso vinto, squalificato Fermato per un turno e costretto a saltare il prossimo turno di serie A con la sua squadra. Ribaltata la sentenza del Tribunale Federale.

