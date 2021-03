Oscar | l’Academy pensa ad una componente virtuale della cerimonia

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 30 marzo 2021) Gli2021 potrebbero avere unaZoom. L'Academy, infatti, potrebbe decidere a breve di consentire a chi ha difficoltà ad arrivare a Los Angeles di partecipare allain formato. Secondo l'"Hollywood Reporter" candidati e i producer Steven Soderbergh, Stacey Sher e Jesse Collins starebberondo ad una variante dello show del 25 aprile. All'inizio di marzo gli organizzatori avevano categoricamente escluso il ricorso alle videoconferenze dopo il flop di audience registrato da altri premi condotti in formato ibrido, in particolare i Grammy. Ai candidati era stata offerta l'unica opzione di intervenire di persona a Union Station, la storica stazione dei treni di Los Angeles le cui dimensioni consentirebbero il distanziamento sociale anti-Covid: un'opzione accessibile per ...