Ornella uccisa a coltellate a Napoli, il compagno finisce in carcere (Di martedì 30 marzo 2021) Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un?ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, nei... Leggi su ilmattino (Di martedì 30 marzo 2021) Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un?ordinanza di custodia cautelare inemessa dal Gip del Tribunale di, su richiesta della Procura della Repubblica, nei...

Advertising

zazoomblog : Ornella uccisa con 15 coltellate si aggrava la posizione del compagno: c’è la premeditazione - #Ornella #uccisa… - annamaria_ff : RT @mattinodinapoli: Ornella uccisa a coltellate a Napoli, il compagno finisce in carcere - anteprima24 : ** #Ornella uccisa con 15 coltellate, si aggrava la posizione del compagno: c'è la premeditazione **… - mattinodinapoli : Ornella uccisa a coltellate a Napoli, il compagno finisce in carcere - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Ornella Pinto fu uccisa nel sonno: ordinanza in carcere per Pinotto -… -