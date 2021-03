Nessuna zona gialla fino al 30 aprile? Le Regioni non ci stanno, no compatto a Speranza (Di martedì 30 marzo 2021) Sull’ipotesi di “cancellare” la zona gialla fino a fine aprile le Regioni hanno preso posizione sostenendo la loro, compatta, contrarietà. «Nella videoconferenza odierna, tutte le Regioni si sono espresse contro l’ipotesi di abolire la zona gialla per tutto il mese di aprile, come proposto dal ministro Speranza. Chiedo che il Governo tenga conto di questa posizione molto ampia, se non unanime», si legge in sull‘Agenzia Dire. A parlare è il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che aggiunge: «Si tratterebbe di una misura ingiusta e inspiegabile. I cittadini e aziende che hanno fatto sacrifici e rispettato le regole ora giustamente pretendono di poter riprendere le attività dove il quadro epidemiologico lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) Sull’ipotesi di “cancellare” laa finelehanno preso posizione sostenendo la loro, compatta, contrarietà. «Nella videoconferenza odierna, tutte lesi sono espresse contro l’ipotesi di abolire laper tutto il mese di, come proposto dal ministro. Chiedo che il Governo tenga conto di questa posizione molto ampia, se non unanime», si legge in sull‘Agenzia Dire. A parlare è il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che aggiunge: «Si tratterebbe di una misura ingiusta e inspiegabile. I cittadini e aziende che hanno fatto sacrifici e rispettato le regole ora giustamente pretendono di poter riprendere le attività dove il quadro epidemiologico lo ...

