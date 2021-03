NBA 2021 | Westbrook stende Indiana con una tripla doppia | i Clippers battono i Bucks

(Di martedì 30 marzo 2021) Questa notte, in NBA, si sono svolte ben undici partite. Le danze le ha aperte il successo casalingo degli Washington Wizards, per 124-132, contro gliPacers. Decisivo un Russelld’antan che ha sfornato unada 35 punti, 14 rimbalzi e 21 assist. Sorridono anche i New Orleans Pelicans che, 115-109, i Boston Celtics. L’enfant prodige Zion Williamson è stato nuovamente il migliore in campo e ha realizzato una prova da 28 punti, 8 rimbalzi, 3 assist e 4 palle rubate. Continuano a vincere i Brooklyn Nets, i quali hanno avuto la meglio, per 107-112, sui non irresistibili Minnesota Timberwolves. James Harden si è reso protagonista di unada 38 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, mentre il rientrante Kyrie Irving ha aggiunto 27 ...

Washington, senza Bradley Beal, supera Indiana con la 16ª tripla doppia stagionale di uno scatenato Russell Westbrook, mentre Boston e New York vengono sconfitte in casa rispettivamente da New Orleans ...