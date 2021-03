Napoli, Bakayoko non sarà riscattato: deciso il suo rientro al Chelsea (Di martedì 30 marzo 2021) Il Napoli non riscatterà Bakayoko, centrocampista ex Milan arrivato la scorsa estate in prestito dal Chelsea. Il francese, arrivato per volere di Gennaro Gattuso, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport farà rientro a Londra e sarà dunque a disposizione di Thomas Tuchel per la prossima stagione, qualora non si trovasse una destinazione per il mediano del Napoli. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Ilnon riscatterà, centrocampista ex Milan arrivato la scorsa estate in prestito dal. Il francese, arrivato per volere di Gennaro Gattuso, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport faràa Londra edunque a disposizione di Thomas Tuchel per la prossima stagione, qualora non si trovasse una destinazione per il mediano del. SportFace.

Napoli, Ospina si fa male alla mano: salta la gara contro il Crotone Anche Diego Demme ko. Il centrocampista tedesco ha fatto differenziato in palestra e piscina per una infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra. Se non ce la farà a recuperare è pronto ...

