Migliori accessori gaming per Mac (Di martedì 30 marzo 2021) In questo articolo vi presenteremo quali sono i Migliori accessori per il gaming da utilizzare sul vostro dispositivo Apple. Potrete scegliere supporti compatibili o pensati appositamente per funzionare al meglio sul vostro computer. Le Migliori cuffie da gaming Turtle Beach Recon 70N Queste cuffie, disponibili in tanti colori, sono ottime per il vostro Mac e sono firmate Turtle Beach. Hanno la struttura resistente nonostante siano molto economiche, con padiglioni traspiranti e microfono incorporato. Progettate per essere compatibili con Apple e altre console. Il microfono è ad alta sensibilità per garantire una voce chiara e forte e, se non volete utilizzarlo, potrete riporlo semplicemente sollevandolo. Le cuffie sono leggere e comode, utilissimo parametro se le utilizzate per tanto ...

