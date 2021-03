Meteo Roma: previsioni di mercoledì 31 marzo, soleggiamento diffuso (Di martedì 30 marzo 2021) Il Meteo di Roma per la giornata di domani, mercoledì 31 marzo 2021, mostra un cielo molto soleggiato proprio come quello di oggi, martedì 30 marzo 2021. I Romani potranno quindi continuare a godere di un clima primaverile che li accompagnerà per tutta la settimana. Nonostante per la giornata di giovedì 1 aprile e per la giornata di venerdì 2 aprile si attendano nubi, queste saranno solo di passaggio. Le temperature non si abbasseranno in maniera consistente e rimarranno piacevolmente stabili attorno ai 20°C. Vediamo nei dattagli cosa riserverà il Meteo domani ai cittadini della Capitale secondo quanto riferito dagli esperti de IlMeteo.it. previsioni Meteo di mercoledì 31 marzo a ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 30 marzo 2021) Ildiper la giornata di domani,312021, mostra un cielo molto soleggiato proprio come quello di oggi, martedì 302021. Ini potranno quindi continuare a godere di un clima primaverile che li accompagnerà per tutta la settimana. Nonostante per la giornata di giovedì 1 aprile e per la giornata di venerdì 2 aprile si attendano nubi, queste saranno solo di passaggio. Le temperature non si abbasseranno in maniera consistente e rimarranno piacevolmente stabili attorno ai 20°C. Vediamo nei dattagli cosa riserverà ildomani ai cittadini della Capitale secondo quanto riferito dagli esperti de Il.it.di31a ...

