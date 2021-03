Merate | a processo il sindaco che consigliava ai cittadini come aggirare le restrizioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Merate processo

Aveva consigliato ai cittadini come eludere i controlli e le restrizioni contro il in pieno lockdown e per questo motivo andrà a. Augusto Panzeri , 49enne sindaco di(Lecco) , è stato rinviato a giudizio : l'inizio delè previsto per il prossimo novembre. Leggi anche > Come riporta anche Il Giorno, il ...... il sindaco dovrà rispondere di istigazione alla violazione delle norme" Il sindaco Massimo Panzeri andrà a. Il giudice Salvatore Catalano ha deciso infatti il rinvio a giudizio per ...Aveva consigliato ai cittadini come eludere i controlli e le restrizioni contro il coronavirus in pieno lockdown e per questo motivo andrà a processo. Augusto Panzeri, 49enne sindaco di ...Il sindaco di Merate Massimo Panzeri rinviato a giudizio per aver suggerito in diretta Facebook come aggirare le misure restrittive ...