Mar Adriatico, continuano le scosse di terremoto: oltre 100 in pochi giorni (Di martedì 30 marzo 2021) Dopo il forte boato dello scorso sabato, continuano le scosse di assestamento nel Mar Adriatico: registrate oltre 100 sismi di terremoto nelle acque in 96 ore Non c'è pace per chi vive nei pressi del Mar Adriatico. Dopo il forte boato registrato nel pomeriggio di sabato (magnitudo 5.2), non si sono fermate le scosse di terremoto all'interno delle acque adriatiche. Infatti, come riporta l'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), dopo la scossa del 27 marzo, la quota dei sisma registrati ha superato la soglia dei 100. Nel dettaglio, vengono registrati almeno 20 (se non oltre) scosse di assestamento al giorno all'interno delle acque, tutte con magnitudo che oscillano tra 2.5 ed arrivano anche fino a ...

emergenzavvf : ?? Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazio… - DPCgov : #27marzo #Terremoto nel mar Adriatico centrale: la scossa risulta avvertita dalla popolazione. La Sala Situazione I… - Corriere : Terremoto nel Mar Adriatico, l'effetto del sisma sul mare - 1915mart : RT @mondoterremoti: Questa mattina è avvenuta la replica più forte della sequenza sismica in atto nel Mar #Adriatico da sabato pomeriggio:… - inapproprihate : @bahnh0fzoo eh però il traghetto era durato sempre poco quindi non so se fidarmi.... poi il mare mi piace ma tra il… -