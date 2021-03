Manfredonia | i 105 anni di nonna Lena

Advertising

LaGazzettaWeb : Manfredonia (Fg), i 105 anni di nonna Lena -

Ultime Notizie dalla rete : Manfredonia 105

La Gazzetta del Mezzogiorno

Ha compiutoanni lo scorso 16 marzo nonna Lena, la cittadina più anziana dinonché tra le donne più longeve d'Italia. Nonna Lena, all'anagrafe Andreana Mangano, classe 1916, nella sua lunga vita ...... 175 milioni per le scuole dell'infanzia, di cuimilioni alle aree svantaggiate;milioni ... Tra questi vi rientra il Comune diche ha un IVSM pari a 104,35 . Ciascun Comune potrà ...Ha compiuto 105 anni lo scorso 16 marzo nonna Lena, la cittadina più anziana di Manfredonia nonché tra le donne più longeve d’Italia. Nonna Lena, all’anagrafe Andreana Mangano, classe 1916, nella sua ...Il 18 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il DPCM del 30 dicembre 2020 che detta le regole e i criteri per accedere a 700 milioni di euro di contributi per la messa in sicurezza, la rist ...