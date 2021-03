Lombardia: da consiglio sì a Risoluzione su impegni Ue (2) (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - Sulla candidatura della Lombardia a sede del Tribunale Europeo dei Brevetti è intervenuta anche la Vice Presidente del consiglio regionale Francesca Brianza sottolineando come “la Lega e la Lombardia chiedono a gran voce da diversi anni un cambio di passo decisivo affinché si pongano degli obiettivi temporali celeri e certi per prendere questa decisone. Questo è il momento giusto: la credibilità internazionale dell'attuale Governo Draghi può rivelarsi decisiva per smuovere le Istituzioni Europee e sostenere con forza la nostra candidatura”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - Sulla candidatura dellaa sede del Tribunale Europeo dei Brevetti è intervenuta anche la Vice Presidente delregionale Francesca Brianza sottolineando come “la Lega e lachiedono a gran voce da diversi anni un cambio di passo decisivo affinché si pongano degli obiettivi temporali celeri e certi per prendere questa decisone. Questo è il momento giusto: la credibilità internazionale dell'attuale Governo Draghi può rivelarsi decisiva per smuovere le Istituzioni Europee e sostenere con forza la nostra candidatura”.

Advertising

lucatelese : L’Italia ringrazia nuovamente i medici cubani che sono stati in Lombardia - gratis da volontari - per combattere l’… - AltraComo : Aria, Consiglio non discute mozione urgente M5S: “Orgoglio del centrodestra su pessima campagna vaccini penalizza L… - TV7Benevento : Lombardia: da consiglio sì a Risoluzione su impegni Ue (2)... - TV7Benevento : Lombardia: da consiglio sì a Risoluzione su impegni Ue... - SalvaCostanzo : RT @ChiaraBaldi86: Stamattina in consiglio regionale della #Lombardia sono assenti sia #Fontana che #Moratti, benché le opposizioni avesser… -