LIVE Sinner-Ruusuvuori 0-0, Masters1000 Miami in DIRETTA: ritardo in Florida! Problemi tecnici in campo (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.14 Tornando alla Race ATP, la classifica è comandata saldamente da Novak Djokovic in vetta. Tra gli italiani, Matteo Berrettini figura alla posizione #11 mentre Fabio Fognini è #17. 17.12 Emil Ruusuvuori invece, in caso di vittoria finale, potrebbe terminare in top30. I giovani avanzano in classifica ATP. 17.10 In caso di vittoria del torneo, Jannik Sinner sfonderebbe addirittura la top15, salvo risultati clamorosi degli avversari. L’azzurro accumulerebbe 2769 punti volando in posizione #14. 17.08 Giocatori ancora seduti in panchina considerando i Problemi tecnici forse derivanti dalla tecnologia in campo. 17.06 Ruusuvuori, è partito dalla posizione #83 ad inizio torneo e ad oggi sarebbe #75. In caso di ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.14 Tornando alla Race ATP, la classifica è comandata saldamente da Novak Djokovic in vetta. Tra gli italiani, Matteo Berrettini figura alla posizione #11 mentre Fabio Fognini è #17. 17.12 Emilinvece, in caso di vittoria finale, potrebbe terminare in top30. I giovani avanzano in classifica ATP. 17.10 In caso di vittoria del torneo, Janniksfonderebbe addirittura la top15, salvo risultati clamorosi degli avversari. L’azzurro accumulerebbe 2769 punti volando in posizione #14. 17.08 Giocatori ancora seduti in panchina considerando iforse derivanti dalla tecnologia in. 17.06, è partito dalla posizione #83 ad inizio torneo e ad oggi sarebbe #75. In caso di ...

Advertising

FiorinoLuca : Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori rimandati negli spogliatoi. Hawk eye live non funziona! - SkySport : Ora su Sky Sport Uno, Sinner sfida Ruusuvuori: gli ottavi del Masters 1000 Miami Live - Matt_Orlandi : DIRETTA scritta su @_SuperNews_ di #Sinner - #Ruusuvuori, ottavi di finale #AtpMiami 2021 - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Masters1000 Miami 2021 - Jannik Sinner torna in campo in Florida contro Emil Ruusuvuori per conquist… - livetennisit : Masters 1000 Miami: LIVE i risultati con il dettaglio degli Ottavi di Finale. In campo Sinner e Sonego (LIVE) -