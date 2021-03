L’«intellettuale collettivo» contro il «destino»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : intellettuale collettivo

Il Manifesto

"Io non mi sento affatto unné un opinionista. Sono un narratore popolare e ho ... Ecco, parliamo di Napoli e del ruolo della città nell'immaginario. Le fiction tratte dai suoi ...In vista delle elezioni comunali, un, chiamato a raccolta da Piero Bevilacqua ed Enzo Scandurra, delinea in un "libricino" un nuovo "paradigma urbano". Roma: un progetto per ...Interessante l’articolo di Aldo Garzia pubblicato venerdì sul manifesto. Sicuramente un passo in avanti rispetto agli interventi degli ultimi tempi, che fra divagazioni sulla «isocrazia» e aperture al ...Attraverso i versi e le parole dei grandi scrittori e poeti palestinesi, Ramzy Baroud indaga i concetti di ghurba (separazione) e shataat (diaspora). Un elemento così integrante per il carattere colle ...