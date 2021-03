Juve, Pirlo sorride: due giocatori tornano ad allenarsi in gruppo (Di martedì 30 marzo 2021) Allenamento Juve: i bianconeri tornano in campo alla Continassa. Due rientri in gruppo per Andrea Pirlo Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i dettagli relativi all’allenamento odierno. Bianconeri tornati in campo alla Continassa dopo i due giorni di riposo concessi da Pirlo, iniziando così a proiettare l’attenzione verso il derby di sabato col Torino. gruppo non ancora al completo, con Pirlo in attesa di avere a disposizione tutti i giocatori convocati in Nazionale. Seduta di allenamento odierna (caratterizzata dai giocatori non convocati in Nazionale) che ha proposto possessi palla ed esercitazioni tecniche. Dybala e Ramsey hanno svolto intera seduta in gruppo. Domani la squadra ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Allenamento: i bianconeriin campo alla Continassa. Due rientri inper AndreaAttraverso il proprio sito ufficiale, laha reso noti i dettagli relativi all’allenamento odierno. Bianconeri tornati in campo alla Continassa dopo i due giorni di riposo concessi da, iniziando così a proiettare l’attenzione verso il derby di sabato col Torino.non ancora al completo, conin attesa di avere a disposizione tutti iconvocati in Nazionale. Seduta di allenamento odierna (caratterizzata dainon convocati in Nazionale) che ha proposto possessi palla ed esercitazioni tecniche. Dybala e Ramsey hanno svolto intera seduta in. Domani la squadra ...

Advertising

romeoagresti : #Nedved in esclusiva a @DAZN_IT ?? “Pirlo è e sarà l’allenatore della #Juve al 100%” ?? “#CR7 non si tocca, ha un co… - pisto_gol : Con poca onestà oggi #pirlo viene additato come l’unico responsabile delle difficoltà della Juve. Ma #pirlo è un al… - forumJuventus : Nedved: 'Continueremo col progetto Pirlo al 100%, sapevamo delle difficoltà. CR7 intoccabile, ha un contratto e res… - gilnar76 : #Continassa #Juve: ripresi gli ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Finoallafine… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Torino-#Juve, la #probabileformazione di Pirlo -