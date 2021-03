Italia U21 | Cutrone | “Essere il capitano è un onore | Nicolato ha sempre creduto in me”

(Di martedì 30 marzo 2021) “Non giocavo titolare da tanto tempo ma mi sonallenato al massimo perché penso che l’occasione possa arrivare in qualsiasi momento. Non sto avendo i minuti che desidero ma daròil massimo perché pratico lo sport più bello del mondo, perché la chance arriverà e dimostrerò a tutti chi sono”. Così Patrickdopo la doppietta nella vittoria dell’sulla Slovenia nel girone degli Europei under 21. “Non dovevamo sottovalutare gli avversari – sottolinea il centravanti degli azzurrini alla Rai – , son contento che la squadra abbia reagito bene e diil, per me è un. L’abbraccio a? Crede in me, era il minimo”. SportFace.

Marchizza espulso durante il match contro la Slovenia: seconda squalifica in due giornate, il difensore dell'salta i quarti di EURO Under ...Uno squillo per reclamare spazio, un urlo per trascinare l'tra le prime otto d'Europa. GRUPPO B ?- Slovenia 4 - 0, Spagna - Repubblica Ceca 2 - 0. Classifica: Spagna 7 punti,5, ...Le parole di Patrick Cutrone dopo la doppietta nella vittoria dell’Italia sulla Slovenia nel girone degli Europei under 21 ...Chiamata a vincere per accedere ai 1/4 di finale dell'Europeo U21, l'Italia non ha steccato, spazzando via la Slovenia per 4-0 nell'ultima sfida del Gruppo B. Gli Azzurrini hanno quindi ottenuto il se ...