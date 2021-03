Italia, Locatelli: “Domani non sarà una gara facile. Devo rimanere con i piedi per terra” (Di martedì 30 marzo 2021) Giornata di vigilia per la Nazionale Italiana che Domani tornerà in campo per la sfida contro la Lituania. Oggi ha parlato in conferenza stampa Manuel Locatelli, centrocampista che ha trovato la prima rete contro la Bulgaria. "Domani non sarà una partita facile. Troveremo una squadra forte, sappiamo cosa dobbiamo fare, stasera li studieremo meglio e andremo in campo per vincere. Sono successe tante cose, da una delusione grande c’è stata una rinascita. Voglio migliorare sempre di più ma non mi voglio fermare. Intendo godermi questo momento e pensare partita dopo partita perchè bisogna rimanere con i piedi per terra. Locatelli dedica un pensiero anche a De Zerbi: "Il mister è stato fondamentale per me perché mi ha fatto ... Leggi su itasportpress (Di martedì 30 marzo 2021) Giornata di vigilia per la Nazionalena chetornerà in campo per la sfida contro la Lituania. Oggi ha parlato in conferenza stampa Manuel, centrocampista che ha trovato la prima rete contro la Bulgaria. "nonuna partita. Troveremo una squadra forte, sappiamo cosa dobbiamo fare, stasera li studieremo meglio e andremo in campo per vincere. Sono successe tante cose, da una delusione grande c’è stata una rinascita. Voglio migliorare sempre di più ma non mi voglio fermare. Intendo godermi questo momento e pensare partita dopo partita perchè bisognacon iperdedica un pensiero anche a De Zerbi: "Il mister è stato fondamentale per me perché mi ha fatto ...

