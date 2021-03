Inter, il nuovo logo divide. Mentana: "Non si butta un simbolo" (Di martedì 30 marzo 2021) Ad esempio, non piace a Enrico Mentana , storico tifoso Interista e direttore del TG La7, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato: 'Ma non c'è proprio discussione. Il nostro simbolo non si può ... Leggi su interdipendenza (Di martedì 30 marzo 2021) Ad esempio, non piace a Enrico, storico tifosoista e direttore del TG La7, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato: 'Ma non c'è proprio discussione. Il nostronon si può ...

Advertising

Corriere : All’Inter tornano di nuovo i conti: Suning paga Hakimi al Real e gli stipendi di gennaio - FBiasin : Detto che come per il nuovo taglio di capelli (per chi ce li ha) ti ci devi abituare, a primo impatto vi piace o no… - SerieA : L’@Inter presenta il suo nuovo logo! ?????? #SerieATIM #WeAreCalcio - FrancescoNasta_ : Unpopular opinion: il nuovo stemma dell’inter è meglio del precedente - _i_n_d_i_o_ : RT @moggifake: Nuovo logo Inter, Antonio Conte deluso. 'Bello, ma avrei preferito una sola lettera stilizzata. Magari bianca, poi, che quel… -