Ida Platano compie 40 anni | come è cambiata nel tempo | la trasformazione fisica

(Di martedì 30 marzo 2021) Idaè stata una delle dame più belle e affascinanti di Uomini e Donne. Oggi, 30 marzo 2021, ha spento ben 40 candeline e tutti concordano nel dire che ha avuto una notevolenel corso del. Ecco la foto che lo dimostra. Ida– Solonotizie24Nuova tappa per Ida Ida ha fatto sognare gli italiani grazie alla storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Ci sono sempre stati degli alti e dei bassi, ma alla fine lui le ha chiesto la mano al centro dello studio. Purtroppo non c’è stato un lieto fine, così Riccardo è tornato da Maria De Filippi e si è lasciato andare tra le braccia di Roberta Di Padua. Oggi Ida ha compiuto 40, per questo motivo circa 2 ore fa ha pubblicato uno scatto per riportare per iscritto una riflessione: “Sono decisamente serena oggi. Anche se gli ultimi ...

LadyNews_ : Ida Platano rompe il silenzio sulla scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua - LadyNews_ : Ida Platano rompe il silenzio sulla scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua - angprimamang : RT @MariadeFilippi5: Riccardo Guarnieri torna a Uomini e donne come cortegiattore senza Ida Platano - __davidxx__ : prima ho incontrato ida platano che poverina non ha ancora imparato a guidare - antonellaa262 : Uomini e Donne, anticipazioni. Ida Platano, intervistata dal magazine ufficiale, ammette la possibilità di rivederl… -

Ultime Notizie dalla rete : Ida Platano

2a News

Oggi è un giorno molto importante per. L'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri spegne 40 candeline ...Oggi è un giorno molto importante per. L'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri spegne 40 candeline ...Oggi è un giorno molto importante per Ida Platano. L’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri spegne 40 candeline e raggiunge un traguardo significativo. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, uno ...Ida Platano compie 40 anni e confessa: "Gli ultimi due anni hanno rischiato di strapparmi via per sempre il sorriso" Per Ida Platano oggi è un giorno ...