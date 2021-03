I cadetti dell’Academy di Rocco Siffredi conquistano i quiz televisivi

Leggi su biccy

(Di martedì 30 marzo 2021) L’Academy cheorganizza a Budapest per arruolare anno dopo anno attori per la sua scuderia di film continua a macinare senza sosta ed ora i ragazzi passati sotto le grinfie di Malena sono circa 200. Fra loro anche Lele e Alessandro, due attori passati dache la scorsa settimana hanno debuttato in tv per puro caso. Il primo da Paolo Bonolis ad Avanti un Altro, l’altro da Amadeus a I Soliti Ignoti. Gabriele (in arte Lele Garbo) ha partecipato ad Avanti un Altro: “L’ho sempre visto in televisione e l’ho sempre trovato undivertente perché diverso dagli altri. Ad iscrivermi è stata mia madre a mia insaputa, ha mandato una email e…”. Mentre Alessandro Di Salvia (in arte Kama) ha ricoperto il ruolo di identità da scoprire a I Soliti Ignoti da Amadeus con tanto di mamma a ...