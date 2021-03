HANNspree annuncia nuovi monitor con la videocamera pop-up

Leggi su tuttotek

(Di martedì 30 marzo 2021) Con i meeting e le riunioni virtuali che diventano la nuova norma anche in ambito famigliare,introduceconpop-up, azienda specializzata in sistemi di visualizzazione, introducedisplay per rendere più semplice rimanere in contatto con l’ufficio, gli amici e la famiglia. IHP270WJB da 27? e HP248WJB da 23,8? includono una webcam ad alta definizione da 5Mp built-in nonché un microfono e altoparlanti incorporati per essere pronti a interagire virtualmente con tutti e non richiedono l’utilizzo di periferiche aggiuntive esterne. Per una linearità di forma, per maggior sicurezza e riservatezza la webcam del modello HP248WJB presenta anche un pratico design “pop-up“ in modo che possa essere nascosta quando non in uso. I ...