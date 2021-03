Giulia Salemi | l’ostilità dei genitori di Pierpaolo Pretelli

(Di martedì 30 marzo 2021)sono sempre più innamorati e felici: tuttavia, il ragazzo ha spiegato che il loro rapporto non è come lo avrebbe voluto.sul rapporto con: “Non è come vorrei” su Notizie.it.

La storia d'amore trae Pierpaolo Pretelli , nata nella casa del Grande Fratello Vip , procede a gonfie vele. Non tutti, però, credono nella veridicità della loro relazione. A lanciare un avvertimento in tal ...Dietro ogni Casello autostradale c'è un pezzo di Italia da scoprire: Sabina Stilo,Nannini, ... Federico Vespa e Silviasono i conduttori di 'Il mio campo libero', in onda dal lunedì al ...Giulia Salemi è al settimo cielo. La 27enne torna a fare la conduttrice dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è innamorata dell’attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli. Il prossimo 16 aprile ...Dopo il Grande Fratello Vip, Giulia Salemi annuncia che sarà al timone di un programma sul make up dal titolo 'Salotto Salemi' ...