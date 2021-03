Giulia Salemi diventa conduttrice dopo il GF Vip | arriva il suo programma

(Di mercoledì 31 marzo 2021)l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, è pronta a debuttare comecon untutto suo!è reduce dall’esperienza del GF Vip di Alfonso Signorini. Un’esperienza sicuramente non facile, ma che al tempo stesso è riuscita a darle tanto. In primis l’affetto del pubblico del piccolo schermo. In L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - PrelemiXsempre : AGENDA PRELEMI -domani intervista di coppia su CHI -domani intervista di pier su novella 2000 -domani partita naz… - luccheseJessic1 : RT @GiuliaSalemi93: GIULIA SEI FELICE ? “SI” ?? Dal 16 aprile condurrò “SALOTTO SALEMI” su @MediasetPlay ! 6 puntatate,6 guest,6 make-up e… - Cate__000 : RT @_NuvoleParanoie: Mi pare ovvio che quando ci sono contenuti di Pedro si parla più di lui, come quando ci sarà salotto Salemi che saremo… - MIOGENERE3 : RT @BITCHYFit: Giulia Salemi conduce un nuovo programma e spiega di cosa si tratta -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Dopo il successo del Grande Fratello Vip, i riflettori si accendono di nuovo per. Il suo "SALOTTO", il primo programma condotto dall'influencer da oltre un milione e mezzo di ...Marco Maddaloni ha trascorso vari giorni in compagnia dei due naufraghi e rivela ai giornalisti di Casa Chi , una confessione che gli avrebbe fatto proprio la madre di: "Fariba mi ha ...Bianca Berlinguer conduce da casa, in studio Enrico Lucci Amici 20, ex ballerino del talent contro Rosa di Grazia: “Non può rispondere ad un’insegnante” Giulia Salemi: il talk show Salotto Salemi su ...Giulia Salemi è pronta a tornare in tv come conduttrice dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5: scelto il nuovo programma, è una novità Il Grande Fratello Vip 5 è durato sei mesi ma in realtà non ...