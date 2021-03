EURO U21 da incubo per Marchizza: due espulsioni in due partite (Di martedì 30 marzo 2021) Marchizza espulso durante il match contro la Slovenia: seconda squalifica in due giornate, il difensore dell’Italia salta i quarti di EURO Under 21 Riccardo Marchizza è stato espulso durante il match contro la Slovenia. Si tratta della seconda squalifica in due giornate per il difensore dell’Italia Under 21. Marchizza salterà i quarti di finale della competizione, che riprenderà il 31 maggio e terminerà il 31 giugno. Una pessima notizia per la selezioni del commissario tecnico Paolo Nicolato. Anche Gianluca Frabotta sarà squalificato perché in diffida e ammonito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021)espulso durante il match contro la Slovenia: seconda squalifica in due giornate, il difensore dell’Italia salta i quarti diUnder 21 Riccardoè stato espulso durante il match contro la Slovenia. Si tratta della seconda squalifica in due giornate per il difensore dell’Italia Under 21.salterà i quarti di finale della competizione, che riprenderà il 31 maggio e terminerà il 31 giugno. Una pessima notizia per la selezioni del commissario tecnico Paolo Nicolato. Anche Gianluca Frabotta sarà squalificato perché in diffida e ammonito. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Vivo_Azzurro : #U21EURO ???? La formazione scelta da Paolo #Nicolato per ???? #ItaliaSlovenia ???? Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri… - Vivo_Azzurro : #U21EURO ???? 90 minuti per la qualificazione! Forza #Azzurrini ???? ???? #ItaliaSlovenia ???? FISCHIO D'INIZIO?? ???… - azzurri : #U21EURO The starting XI chosen by #Nicolato for ???? #ItalySlovenia ???? Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bell… - RaiSport : #Cutrone: 'Contento di essere il capitano'? L'attaccante: 'L'abbraccio a #Nicolato? Crede in me, era il minimo'??… - RaiSport : ? #Maggiore: 'La squadra ha dimostrato il valore del gruppo e l'unione' Il centrocampista: 'L'unico gol al nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : EURO U21 Euro U21: l'Italia travolge la Slovenia e vola ai quarti L'Italia Under 21 si è qualificata per i quarti di finale degli Europei di categoria battendo la Slovenia per 4 - 0 nella partita del gruppo B giocata questa sera a Maribor. La fase a eliminazione ...

CE U21, NED e GER ai quarti Paesi Bassi e Germania sono le prime qualificate per i quarti di finale dell'Euro U21. Gli olandesi, che hanno battuto 6 - 1 i padroni di casa dell'Ungheria, e i tedeschi, che hanno pareggiato 0 - 0 con la Romania, hanno chiuso con 5 punti come gli stessi rumeni. A decidere la ...

EURO Under 21: le sfide dell'ultima giornata della fase a gironi UEFA.com Euro U21, Italia-Slovenia 4-0: Cutrone scatenato, Azzurri ai Quarti di Finale Patrick Cutrone trascina l'Italia Under-21 negli Europei di categoria. L'ex Milan protagonista con una doppietta nella vittoria contro la Slovenia. Patrick Cutrone abbatte la Slovenia: l'Italia ...

EURO Under 21: le sfide di mercoledì L'ultima giornata della fase a gironi dei Campionati Europei UEFA Under 21 si disputerà mercoledì. Gli otto posti dei quarti sono ancora tutti in palio. La Danimarca (6 punti) si qualificherà se evite ...

L'Italia Under 21 si è qualificata per i quarti di finale degli Europei di categoria battendo la Slovenia per 4 - 0 nella partita del gruppo B giocata questa sera a Maribor. La fase a eliminazione ...Paesi Bassi e Germania sono le prime qualificate per i quarti di finale dell'. Gli olandesi, che hanno battuto 6 - 1 i padroni di casa dell'Ungheria, e i tedeschi, che hanno pareggiato 0 - 0 con la Romania, hanno chiuso con 5 punti come gli stessi rumeni. A decidere la ...Patrick Cutrone trascina l'Italia Under-21 negli Europei di categoria. L'ex Milan protagonista con una doppietta nella vittoria contro la Slovenia. Patrick Cutrone abbatte la Slovenia: l'Italia ...L'ultima giornata della fase a gironi dei Campionati Europei UEFA Under 21 si disputerà mercoledì. Gli otto posti dei quarti sono ancora tutti in palio. La Danimarca (6 punti) si qualificherà se evite ...