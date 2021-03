DPCM Pasqua 2021 | Draghi dice no a Zona gialla | arancione e rossa fino a 30 aprile?

(Di martedì 30 marzo 2021)e Speranza frenano le illusioni dell’Italia di poter riaprire e uscire dallao dalladopo. Il 6scadrà l’attualema all’orizzonte non sono previste riaperture stando a quantoil Governo. Speranza dopo l’ultimo incontro con le Regioni ha ribadito: “Perché dobbiamo illudere le persone?ì I dati sono ancora preoccupanti. Gli scienziati del Cts hanno detto che con la variante inglese lanon ce la possiamo permettere. Potremo ripristinarla solo quando avremo un numero sufficiente di vaccinati”. In Parlamento poi il premierricorda: “E’ desiderabile riaprire, ma la decisione dipende esclusivamente dai dati. La ...

Anche durante le vacanze di, quando tutta Italia sarà rossa. Un paradosso. Una nota del ... i Paesi dove si può andare Attualmente gli spostamenti da/per l'estero sono regolati daldel 2 ...PIEMONTE - Con lache si avvicina, molte Regioni hanno deciso di chiudere alle seconde case . Una scelta fatta ...da parte di residenti in Toscana è permessa secondo i limiti indicati dal, ...Partire per i viaggi all’estero a Pasqua si può: perfino da zona rossa. Soggiornare in un Paese straniero è possibile: quali le condizioni.Nonostante qualche divergenza sulle riaperture dopo Pasqua l’obiettivo è lo stesso per tutti ... anche in vista del nuovo Dpcm o decreto Covid. “Bisogna guardare al futuro per dare un segnale al Paese ...