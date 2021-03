Denaro su Viacomcbs, Credit Suisse alza il giudizio (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Ottima performance per Viacomcbs, che scambia in rialzo del 4,93%. A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione degli analisti di Credit Suisse di alzare il rating sul titolo del gruppo media a “neutral” da “underperform”. L’andamento di Viacomcbs nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Viacomcbs, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 47,81 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 50,85. Le attese per ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,93%. A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione degli analisti didire il rating sul titolo del gruppo media a “neutral” da “underperform”. L’andamento dinella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all’area di supporto più immediata vista a quota 47,81 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 50,85. Le attese per ...

Advertising

DividendProfit : Denaro su Viacomcbs, Credit Suisse alza il giudizio - AlienoGentile : Il portafoglio di Archegos è pieno di azioni in giganti dei media (come ViacomCBS) e in diverse aziende tecnologich… -

Ultime Notizie dalla rete : Denaro Viacomcbs Denaro su Viacomcbs, Credit Suisse alza il giudizio L'andamento di Viacomcbs nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali ...

SPY FINANZA/ I nuovi indizi sui danni del Qe perenne tra Wall Street e l'Italia ... fra cui ViacomCbs e Discovery. Liquidazione forzata da margin call . E ci hanno perso in tanti. ... continuare a credere alle baggianate di chi vi dice che il debito non esiste e che il denaro si ...

Denaro su Viacomcbs, Credit Suisse alza il giudizio Il Messaggero Denaro su Viacomcbs, Credit Suisse alza il giudizio (Teleborsa) – Ottima performance per Viacomcbs, che scambia in rialzo del 4,93%. A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione degli analisti di Credit Suisse di alzare il rating sul titolo ...

Bill Hwang, chi è il raider che ha bruciato 30 miliardi con l’hedge fund Archegos Figlio di una missionaria e di un pastore protestante di origini coreane, nato nel New Jersey, Hwang ha fatto crollare le azioni di Credit Suisse e del colosso bancario giapponese Nomura ...

L'andamento dinella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali ...... fra cuie Discovery. Liquidazione forzata da margin call . E ci hanno perso in tanti. ... continuare a credere alle baggianate di chi vi dice che il debito non esiste e che ilsi ...(Teleborsa) – Ottima performance per Viacomcbs, che scambia in rialzo del 4,93%. A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione degli analisti di Credit Suisse di alzare il rating sul titolo ...Figlio di una missionaria e di un pastore protestante di origini coreane, nato nel New Jersey, Hwang ha fatto crollare le azioni di Credit Suisse e del colosso bancario giapponese Nomura ...