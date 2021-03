Debora Serracchiani è la nuova capogruppo del Pd alla Camera

(Di martedì 30 marzo 2021)è stata elettadel Pdfine anche la telenovela della– dopo quella del Senato – del Partito democratico è finita. Ci sono voluti giorni, quasi settimane. Ha commentato lei: Che ci sia stata una competizione nel gruppo, è novità e un fatto positivo. Voglio ringraziare tutti i colleghi, chi ha votato me e chi ha votato Marianna, lo abbiamo fatto con uno spirito di competizione ma anche con lo spirito di chi con passione fa questo lavoro e con passione sa che in questo momento gli occhi del Paese sono su di noi. Adesso dobbiamo dare risposte ai cittadini che sono preoccupati. Questo sarà il lavoro che porteremo avanti, lo faremo tutti insieme, cercando di fare ...

è la nuova capogruppo del Pd alla ...è la nuova capogruppo del Pd alla Camera. Classe 1970, nata a Roma ed ex governatrice del Friuli Venezia Giulia, ha ottenuto 66 voti su 93 deputati votanti. Marianna Madia si è ...Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Che ci stata una competizione nel gruppo, è novità e un fatto positivo. Voglio ringraziare tutti i colleghi, chi ha votato me e chi ha votato Marianna, lo abbiamo fatto co ...L’ex presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani è stata eletta capogruppo del Partito Democratico alla Camera e prenderà il posto di ...