Covid | Mario Draghi si è vaccinato questa mattina con AstraZeneca

(Di martedì 30 marzo 2021) Il premier aveva annunciato venerdì scorso in conferenza stampa la prenotazione del vaccino.al centro vaccinale dell'hub della Stazione Termini di Roma,si è sottoposto al vaccino, accompagnato dalla moglie Maria Serenella Cappello. Biden VaccinoNoneVaccino Pfizer Londra NoneVaccinoPutin None

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, 73 anni, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono vaccinati contro il Covid-19 nell'hub della Stazione Termini a Roma, come previsto per le persone della loro età dal calendario ...