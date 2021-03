Covid: Anci Lombardia, ‘privacy vaccini ostacolo, sindaci possono aiutare’ (Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar. (Adnkronos) – “Se si vuole utilizzare interamente il supporto concreto dei sindaci nella campagna vaccinale, occorre che agli stessi, titolari per legge di specifiche potestà e doveri in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, siano fornite immediatamente, senza se e senza ma, le liste dei cittadini che hanno aderito e aderiranno alla campagna vaccinale e di quelli che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino”. E’ quanto sottolinea Mauro Guerra, Presidente di Anci Lombardia, in merito alla campagna vaccinale. “I sindaci – continua – possono capillarmente sostenere l’intero sistema, programmando ogni giorno il supporto logistico locale, sempre ovviamente con l’assenso degli interessati e in collaborazione con le Ats e le Asst competenti. Pertanto è necessario quanto ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar. (Adnkronos) – “Se si vuole utilizzare interamente il supporto concreto deinella campagna vaccinale, occorre che agli stessi, titolari per legge di specifiche potestà e doveri in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, siano fornite immediatamente, senza se e senza ma, le liste dei cittadini che hanno aderito e aderiranno alla campagna vaccinale e di quelli che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino”. E’ quanto sottolinea Mauro Guerra, Presidente di, in merito alla campagna vaccinale. “I– continua –capillarmente sostenere l’intero sistema, programmando ogni giorno il supporto logistico locale, sempre ovviamente con l’assenso degli interessati e in collaborazione con le Ats e le Asst competenti. Pertanto è necessario quanto ...

