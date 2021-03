Collegno | Punto Acqua Smat di via Condove da martedì 6 aprile acqua frizzante a pagamento

(Di martedì 30 marzo 2021) Ildi via, dopo i primi quindici giorni di distribuzione gratuita, davedrà l’passare a, al costo di 5 centesimi ogni litro e mezzo. Resta invece sempre gratuita la distribuzione dell’naturale, a temperatura ambiente o refrigerata. Per poter acquistaresarà dunque necessario avere una carta diabilitata tramite il Pos installato proprio nel. Le carte accettate, di debito, credito e postali, sono quelle dei ...

Il Punto Acqua Smat di via Condove a Collegno, dopo i primi quindici giorni di distribuzione gratuita, da martedì 6 aprile vedrà l'acqua frizzante passare a pagamento, al costo di 5 centesimi ogni lit ...COLLEGNO – Il punto acqua SMAT di Via Condove a Collegno funziona con il POS. Da martedì 6 aprile l'acqua frizzante sarà a pagamento. Anche per il quinto Punto Acqua SMAT di Collegno, dopo i primi ...